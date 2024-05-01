США оголосили масштабні санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виготовляти зброю

Міністерство фінансів США 1 травня оголосило санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від вже запроваджених обмежень. Про це йдеться на вебсайті відомства.

Останній пакет санкцій США спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві купувати компроненти для виробництва зброї чи оборонної продукції.

Серед іншого Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання за кордоном.

Більше 100 організацій в оновленому списку санкцій працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому і транспортному секторах економіки Росії.

Ще одн блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також двох постачальників цих товарів з Китаю.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії — «Нафтогазбуд» та «ВНДПІгазвидобування».

Зрештою, у координації з американським Міністерством фінансів Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.