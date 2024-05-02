При обстреле Херсона один из снарядов россиян попал в многоквартирный дом

Снаряд РФ попал в многоквартирный дом Херсона. Фото: кадр из видео

Сегодня днем, 2 мая, под огнем российских захватчиков находился Днепровский район Херсона. Об этом рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.







«Свидетели рассказали, что слышали два взрыва. Один из снарядов россиян попал в многоквартирный дом», — уточнил Мрочко.



На видео, опубликованном главой городской военной администрации Херсона видна дыра в фасаде дома.

Дыра в фасаде херсонского дома. Фото: кадр из видео

По словам местных жителей, за первым ударом последовал второй, но остатки снаряда пока не обнаружили.



Ранее Херсонская ГВА подсчитала количество пострадавших местных жителей в результате обстрелов армии РФ.