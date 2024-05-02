При обстреле Херсона один из снарядов россиян попал в многоквартирный дом

Сегодня днем, 2 мая, под огнем российских захватчиков находился Днепровский район Херсона. Об этом рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
«Свидетели рассказали, что слышали два взрыва. Один из снарядов россиян попал в многоквартирный дом», — уточнил Мрочко.
На видео, опубликованном главой городской военной администрации Херсона видна дыра в фасаде дома.
Дыра в фасаде херсонского дома. Фото: кадр из видео
По словам местных жителей, за первым ударом последовал второй, но остатки снаряда пока не обнаружили.
Ранее Херсонская ГВА подсчитала количество пострадавших местных жителей в результате обстрелов армии РФ.