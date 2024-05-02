При обстрілі Херсона один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок

Снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео

Сьогодні вдень, 2 травня, під вогнем російських загарбників був Дніпровський район Херсона. Про це розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.







«Свідки розповіли, що чули два вибухи. Один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок», — уточнив Мрочко.



На відео, опублікованому головою міської військової адміністрації Херсона, видно дірку у фасаді будинку.

Діра у фасаді херсонського будинку. Фото: кадр із відео

За словами місцевих жителів, за першим ударом був другий, але залишки снаряда поки не виявили.



Раніше Херсонська МВА підрахувала кількість постраждалих місцевих жителів внаслідок обстрілів армії РФ.