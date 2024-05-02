При обстрілі Херсона один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок

Сьогодні вдень, 2 травня, під вогнем російських загарбників був Дніпровський район Херсона. Про це розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Свідки розповіли, що чули два вибухи. Один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок», — уточнив Мрочко.
На відео, опублікованому головою міської військової адміністрації Херсона, видно дірку у фасаді будинку.
Діра у фасаді херсонського будинку. Фото: кадр із відео
За словами місцевих жителів, за першим ударом був другий, але залишки снаряда поки не виявили.
Раніше Херсонська МВА підрахувала кількість постраждалих місцевих жителів внаслідок обстрілів армії РФ.