Воины ССО уничтожили ПЗУ комплекса «Бук»

Военнослужащие Сил Специальных Операций уничтожили пусковую установку комплекса «Бук» на Сумском направлении, информирует Командование Сил специальных операций ВС Украины.
Операторы одного из подразделений ССО во время работы в Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1».
«По целям нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику», — говорится в сообщении.
ССО уничтожили пусковую установку "Бука" при помощи дрона
После "прилета" дрона, ПЗУ оккупантов загорелась
Пожар ПЗУ "БУК-М1" россиян
Безуспешная попытка оккупантов потушить пожар ПЗУ "БУК-М1"
Поврежденная часть огневой установки комплекса "БУК-М1"
В результате удара уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса «Бук-М1» – повреждена.
Ранее Силы специальных операций приземлили на Черниговщине разведывательный БПЛА войск РФ «Тахион».