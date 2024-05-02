Воины ССО уничтожили ПЗУ комплекса «Бук»

ССО уничтожили пусковую установку «Бука». Фото: кадр из видео

Военнослужащие Сил Специальных Операций уничтожили пусковую установку комплекса «Бук» на Сумском направлении, информирует Командование Сил специальных операций ВС Украины.







Операторы одного из подразделений ССО во время работы в Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1».



«По целям нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику», — говорится в сообщении.

ССО уничтожили пусковую установку "Бука" при помощи дрона

После "прилета" дрона, ПЗУ оккупантов загорелась

Пожар ПЗУ "БУК-М1" россиян

Безуспешная попытка оккупантов потушить пожар ПЗУ "БУК-М1"

Поврежденная часть огневой установки комплекса "БУК-М1"

В результате удара уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса «Бук-М1» – повреждена.



Ранее Силы специальных операций приземлили на Черниговщине разведывательный БПЛА войск РФ «Тахион».