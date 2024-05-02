Воїни ССО знищили ПЗУ комплексу «Бук»

ССО знищили пускову установку «Бука». Фото: кадр із відео

Військовослужбовці Сил Спеціальних Операцій знищили пускову установку комплексу «Бук» на Сумському напрямку, – повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.







Оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1».



«По цілях завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку», — йдеться у повідомленні.

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Пошкоджена частина вогневої установки комплексу «Бук-М1»

Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами – вогневу установку комплексу «Бук-М1» пошкоджено.



Раніше Сили спеціальних операцій приземлили на Чернігівщині розвідувальний БПЛА військ РФ «Тахіон».