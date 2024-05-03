ВСУ за сутки уничтожили почти 1300 оккупантов и 22 танка

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 2 мая, ликвидировали 1270 российских захватчиков, а также огромное количество военной техники, в частности, танки и артсистемы. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 472 140 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:
Отметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.