ВСУ за сутки уничтожили почти 1300 оккупантов и 22 танка

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 2 мая, ликвидировали 1270 российских захватчиков, а также огромное количество военной техники, в частности, танки и артсистемы. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 472 140 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 472 140 (+1270) человек ликвидировано;

танков - 7354 (+22) ед.;

боевых бронированных машин - 14 129 (+33) ед.;

артиллерийских систем - 12 102 (+58) ед.;

РСЗО - 1053 ед.;

средства ПВО - 786 (+2) ед.;

самолетов - 348 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19) ед.;

крылатые ракеты - 2126 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) ед.;

специальная техника - 1993 (+5) ед.

Отметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.