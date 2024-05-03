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ВСУ за сутки уничтожили почти 1300 оккупантов и 22 танка

03 мая 2024, 08:23

ВСУ за сутки уничтожили почти 1300 оккупантов и 22 танка

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 2 мая, ликвидировали 1270 российских захватчиков, а также огромное количество военной техники, в частности, танки и артсистемы. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 472 140 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 472 140 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 7354 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14 129 (+33) ед.;
  • артиллерийских систем - 12 102 (+58) ед.;
  • РСЗО - 1053 ед.;
  • средства ПВО - 786 (+2) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19) ед.;
  • крылатые ракеты - 2126 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) ед.;
  • специальная техника - 1993 (+5) ед.

Отметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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