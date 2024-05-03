ЗСУ за добу знищили майже 1300 окупантів та 22 танки

Українські військовослужбовці минулої доби, 2 травня, ліквідували 1270 російських загарбників, а також величезну кількість військової техніки, зокрема танки та артсистеми. Таким чином, загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабної війни складає 472140 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.05.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 472 140 (+1270) осіб ліквідовано;

танків – 7354 (+22) од.;

бойових броньованих машин – 14 129 (+33) од.;

артилерійських систем – 12 102 (+58) од.;

РСЗВ – 1053 од.;

засоби ППО – 786 (+2) од.;

літаків – 348 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19) од.;

крилаті ракети – 2126 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од.;

спеціальна техніка – 1993 (+5) од.

Зазначимо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.