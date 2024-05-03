ЗСУ за добу знищили майже 1300 окупантів та 22 танки

Українські військовослужбовці минулої доби, 2 травня, ліквідували 1270 російських загарбників, а також величезну кількість військової техніки, зокрема танки та артсистеми. Таким чином, загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабної війни складає 472140 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.05.24 орієнтовно склали:
Зазначимо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.