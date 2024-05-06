Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Самолет упал в Белгородской области

Обновлено
06 мая 2024, 19:56

В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Самолет упал в Белгородской области

В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Об этом заявил российский телеграм-канал о военной авиации Fighterbomber.

«Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж лучшего. Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины», — написал Z-канал.

Вместе с тем другой российский канал об авиации «Воевода вещает» написал, что два летчика погибли в Африке. Там они «оказывали помощь в обучении персонала <…> так же, боролись с местным терроризмом». К посту он прикрепил фото учебно-боевого самолета Л-39.

На данный момент непонятно, писали ли Z-каналы об одном и том же случае с гибелью летчиков или о разных.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Вйона Су-34
Места
Белгородская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
23:18
Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине
22:00
Азовское побережье отдают «инвесторам», а из Мариуполя выселяют мигрантов — дайджест оккупации ►
18:03
В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме
14:55
Назар Волошин: Российские военные из Очеретино прорываются к трассе Покровск — Константиновка
08:40
В ГУР заявили о готовящемся наступлении оккупантов в двух областях Украины
все новости
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
22:45
Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ
21:42
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью — Минобороны
20:37
Украинские морские дроны теперь оснащаются ракетами на борту
19:56
В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Самолет упал в Белгородской области
18:48
Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ — МИД
17:47
Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot — министр обороны Испании
17:22
Российские военные днем обстреляли Константиновку, известно о четырех раненых
17:20
Россия угрожает Великобритании ответными ударами в случае атак ВСУ по РФ британским оружием
16:45
В Кропивницком произошел пожар на химическом предприятии, есть погибший
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
14:56
В Харьковской области россияне уничтожили бомбой целую улицу
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
12:22
Российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области: повреждены 38 гражданских объектов
11:32
В Чернигове произошел взрыв в помещении банка
10:57
В России проведут военные учения с ядерным оружием
10:55
Из-за атаки россиян в Сумской области было обесточено более 400 тысяч абонентов
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
все новости
ВИДЕО
За миг до удара по российскому военному катеру. Кадр из видео Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
06 мая, 10:35
Последствия ударов по Харькову. Фото: ОВА Войска РФ трижды ударили авиабомбами по Харькову. 15 человек пострадали, много разрушений
05 мая, 19:31
Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ► Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►
04 мая, 12:40
Эвакуация пожилых мужчин из Заречного и Ямполя. Фото: кадр из видео Экипаж «Белого ангела» эвакуировал двух пожилых мужчин из Заречного и Ямполя
03 мая, 16:50
Более сотни российских военных погибли при ракетной атаке ВСУ по полигону в Луганской области. Скриншот видео ВСУ уничтожили более сотни российских военных ракетами ATACMS на полигоне в Луганской области
03 мая, 16:30
Украинская артиллерия обнуляет захватчиков из РФ. Фото: кадр из видео «Попал я в самый пи***рез». Военный РФ жалуется на потери и казни «отказников»
03 мая, 10:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор