У Росії повідомили про загибель екіпажу Су-34. Літак впав у Бєлгородській області

У Росії повідомили про загибель екіпажу Су-34. Про це заявив російський телеграм-канал про військову авіацію Fighterbomber.



«Сьогодні на цьому борту загинув найкращий екіпаж з найкращих. Женя та Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули у бою, загинули як воїни», – написав Z-канал.



Водночас інший російський канал про авіацію «Воєвода мовить» написав, що два льотчики загинули в Африці. Там вони «надавали допомогу в навчанні персоналу <...> так само боролися з місцевим тероризмом». До публікації автор прикріпив фото навчально-бойового літака Л-39.



На цей момент незрозуміло, чи писали Z-канали про один і той самий випадок із загибеллю льотчиків або про різні.



Оновлено. Як повідомляє телеграм-канал «Досьє шпигуна», винищувач-бомбардувальник Су-34 ВКС РФ виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Попередньо катастрофа сталася внаслідок відмови двигуна.



Загинули обидва члени екіпажу: Євген Кузнєцов та Володимир Стрєлков. Вони не встигли катапультуватись.



Борт належав 47-му бомбардувальному авіаційному полку 105-ї змішаної авіаційної дивізії ВКС РФ (аеродром Балтімор, Воронеж).