Украинские морские дроны теперь оснащаются ракетами на борту

Российский телеграм-канал показал кадры объективного контроля, на котором виден как минимум один из украинских безэкипажных катеров, которые сегодня утром атаковали объекты Черноморского флота РФ в Крыму.

На снимках видно, что на морском дроне закреплены две ракеты. Ранее боевая часть такого дрона размещалась в его корпусе.

Кроме того, Минобороны РФ показало, кадры ударов по морским дронам в районе северо-западного побережья Крыма. Утверждается, что уничтожено пять безэкипажных катеров. Вместе с тем опубликованное видео не дает понимания того, были ли в действительности уничтожены морские дроны.

В свою очередь «Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки места удара морского дрона украинской разведки по скоростному катеру ЧФ РФ.

Журналисты установили точную локацию и опубликовали снимки, на которых видно место попадания и поврежден пирс, к которому был пришвартован катер.