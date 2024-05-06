Українські морські дрони тепер оснащуються ракетами на борту

Російський телеграм-канал показав кадри об'єктивного контролю, на якому видно щонайменше один із українських безекіпажних катерів, які сьогодні вранці атакували об'єкти Чорноморського флоту РФ у Криму.

На знімках можна побачити, що на морському дроні закріплено дві ракети. Раніше бойова частина такого дрона розміщувалася в його корпусі.

Крім того, Міноборони РФ показало кадри ударів по морських дронах в районі північно-західного узбережжя Криму. Стверджується, що знищено п'ять безекіпажних катерів. Водночас опубліковане відео не дає розуміння того, чи насправді знищено морські дрони.

Своєю чергою, Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки місця удару морського дрона української розвідки по швидкісному катеру ЧФ РФ.

Журналісти встановили точну локацію та опублікували знімки, на яких видно місце влучання та пошкодження пірсу, до якого пришвартували катер.