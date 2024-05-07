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В Донецкой области будут судить женщину, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок

07 мая 2024, 22:31

В Донецкой области будут судить женщину, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок

В Донецкой области будут судить женщину, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

22 февраля 2024 года 41-летняя уроженка Бурятии, проживавшая в Краматорске, решила поехать к своему мужу в другой город. Чтобы не брать с собой троих детей — 3-летнего мальчика и девочек 8 и 11 лет, мать оставила их в летней кухне, куда принесла еду и одежду, а возле печки оставила дрова и уехала.

При этом она заверила отца детей, что за ними присмотрит соседка. Последняя же не была осведомлена о своей обязанности, поэтому дети пробыли дома в одиночестве почти неделю.

Через некоторое время вещи, лежавшие у печки, загорелись, а позже огонь перекинулся на остальное помещение. В результате пожара девочки получили ожоги разной степени тяжести, а их брат погиб, сгорев заживо.

Дети забрали от матери и ей грозит заключение на срок до 5 лет.

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