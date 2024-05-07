На Донеччині судитимуть жінку, через недбалість якої загинула 3-річна дитина. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

22 лютого 2024 року 41-річна уродженка Бурятії, яка проживала у Краматорську, вирішила поїхати до свого чоловіка до іншого міста. Щоб не брати із собою трьох дітей — 3-річного хлопчика та дівчаток 8 та 11 років, мати залишила їх у літній кухні, куди принесла їжу та одяг, а біля пічки залишила дрова та поїхала.

При цьому вона запевнила батька дітей, що їх доглядає сусідка. Остання ж не була обізнана про свій обов'язок, тож діти пробули вдома наодинці майже тиждень.

Через деякий час речі, що лежали біля пічки, спалахнули, а потім вогонь перекинувся на решту приміщення. Внаслідок пожежі дівчинки отримали опіки різного ступеня тяжкості, а їхній брат загинув, згорівши живцем.

Діти забрали від матері, їй загрожує ув'язнення терміном до 5 років.