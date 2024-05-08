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Под Лиманом горит лес из-за российского обстрела

08 мая 2024, 00:12

Под Лиманом горит лес из-за российского обстрела

Под Лиманом горит лес. Фото: соцсети Под Лиманом горит лес. Фото: соцсети

Под Лиманом Донецкой области 7 мая начался сильный лесной пожар, спровоцированный обстрелом со стороны российских войск. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП «Лиманский лесхоз». В результате попадания снарядов произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.

Огнем было охвачено около 300 гектаров хвойных деревьев. По состоянию на вечер благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена, отметили правоохранители.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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