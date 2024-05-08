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Під Лиманом горить ліс через російський обстріл

08 травня 2024, 00:12

Під Лиманом горить ліс через російський обстріл

Під Лиманом горить ліс через російський обстріл

Під Лиманом Донецької області 7 травня розпочалася сильна лісова пожежа, спровокована обстрілом з боку російських військ. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП «Ліманський лісгосп». Внаслідок влучання снарядів сталося займання дерев та лісової підстилки.

Вогнем було охоплено близько 300 гектрарів хвойних дерев. Станом на вечір завдяки діям рятувальників площу пожежі суттєво зменшено, зазначили правоохоронці.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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