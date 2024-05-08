«Нацизм возродился. Только с маркировкой: "сделано в России"». Обращение Зеленского в День памяти и победы

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 мая, выступил с обращением по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Новости Донбасса» приводят его текст:



«Они врываются в твой дом. Приходят убивать, сжигать, расстреливать. Они не жалеют никого — пожилых людей, женщин, детей… Они — звери…»



Это воспоминания тех, кто пережил оккупацию нацистов. И это воспоминания тех, кто пережил российскую оккупацию. Одинаковые ужасы, преступления одинаковых нелюдей. 80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противостоят злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия нечеловека, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которого — российский фашизм. Сокращенно — РФ.



Свидетель этого — этот подвал в селе Ягодное на Черниговщине. Рашисты загнали и держали тут почти месяц всех жителей села. Всех. 350 человек. Всех детей этого села. 80 девочек и мальчиков, самому младшему из которых — полтора месяца. Каждый в мире может понять, что такое путинская Россия, представив себя здесь, в этом подвале, среди этих людей. Без света, еды, воды, лекарств, воздуха, в помещении, где было меньше чем метр на одного человека. Спали сидя. Выходили на улицу только раз. Ели по 200 граммов юшки в день. Мужчин на морозе раздевали догола, чтобы найти украинские татуировки. Десять заложников здесь умерли. Их запретили хоронить. Еще 17 человек рашисты убили. В любом уголке мира это называют одним словом: ад. Когда сжигают целые села, совершают массовые расстрелы, ставят к стенке с завязанными глазами и убивают. В любом уголке мира это называют одним словом: нацизм. Если это не нацизм, то что тогда? И все на Земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом. Когда человечество объединяется, противодействует Гитлеру, а не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию.



Ягодное, которое пережило ад РФ, — лишь один пример. Одно село, но оно отражает всю суть путинского видения мира. Настоящие цели. Загонять под землю всех, кто хочет жить свободно. Загнать в подвал целое село, а дальше — еще одно, другое, а дальше — всю Украину, а в итоге загнать в подвал весь мир. Для РФ это просто этапы безумного плана: увязнуть свободу в гетто. Концлагерь под названием «русский мир». Экспортировать по всему миру главное российское достояние — колючую проволоку. По тому же сценарию 80-летней давности авторства Гитлера, шаг за шагом поглощая земли других и тестируя реакцию мира. И когда реакция бесхребетная, нацисты идут дальше. Их не останавливают призывы, резолюции, полусанкции. И единственный вопрос, который волнует Путина сегодня: кто следующий?



Список государств, которые не могут чувствовать себя в безопасности, Россия официально утвердила под названием «Список недружественных государств». Красноречиво, что он почти полностью совпадает со списком государств антигитлеровской коалиции. Те, кто победил нацизм, — враги для современной России. Страны Европейского Союза, Великобритания, США, Канада и в общем почти полсотни государств. Свободные, демократичные и независимые, что в современной кремлевской идеологии означает опасные. А значит — мишени.



Мир не видел угрозы, мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, блокада портов, похищение и вывоз зерна, пытки, казни, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для военнопленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ. Страшное прошлое Россия вернула в ленту ежедневных новостей. Доказывая каждым новым преступлением — нацизм возродился. Только с новой маркировкой: «Сделано в России».



Недавно наше общество потрясло фото мужчины у могилы внука, который погиб на войне. Отец этого мужчины погиб от рук нацистов. Жизнь его внука забрали российские оккупанты. Это лишь один из миллионов примеров, ставящих между нацизмом и современной Россией знак равенства.



Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Различие формальное. Новый вермахт, который вторгся в Украину, носит на рукавах двуглавого орла. Новые «Фау» — это «калибры» и «кинжалы», новый Люфтваффе — МиГи и «сушки», новая свастика — «зетка», новый «Гитлерюгенд» — «Юнармия». Таких параллелей — десятки, таких подражаний — сотни. И если современный Кремль похож на Третий рейх во всем, то и конец его должен быть идентичным. В новом Нюрнберге. В городе Гаага.



Как и в 1945 году, это способен сделать только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию. Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Способен помочь Украине победить российский нацизм, помочь себе, помочь миру, чтобы доказать приверженность словам «Никогда снова!». Чтобы «Никогда снова!» снова было актуальным.



Дорогие украинцы! Жителей села Ягидное держали здесь 27 дней. 30 марта 2022 года село было освобождено от рашистских оккупантов. 19 апреля — разминировано нашими силами. Это символ того, что история повторяется, и каждый, кто пришел уничтожать нас, в конце концов убежит с украинской земли. Часть наших территорий пока остается оккупированной, часть наших людей — в плену. Это означает, что наша битва продолжается. И сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, вспоминая миллионы украинцев, которые вместе с другими народами боролись и победили, мы верим и приближаем новый день новой победы. Когда изгнание нацистов из Украины, о котором мы читали в учебниках истории, произойдет в реальной жизни. И событие середины XX века произойдет снова и войдет в историю XXI века. Историю общей победы над российским злом.



С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне!



Слава Украине!