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Для жителей Харьковской области размер субсидии на электроэнергию увеличили в пять раз — Кабмин

08 мая 2024, 16:29

Для жителей Харьковской области размер субсидии на электроэнергию увеличили в пять раз — Кабмин

Кабинет министров увеличил субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, пострадавшей от российских обстрелов. Об этом сообщил премьер-министра Денис Шмыгаль в Telegram.

«Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности, увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, оставшихся без света из-за российских атак», — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове возникли серьезные проблемы с электроснабжением из-за действий российских войск, которые атаковали энергетические объекты. Это привело к масштабным отключениям электричества в городе и области. Город остался без света после обстрела 22 марта, после чего были введены графики.

Также сообщалось о расширении графика отключений электроэнергии в регионе с 1 мая. Теперь отключения происходят не только днем, но и ночью.

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