Без света остаются 550 тысяч абонентов в Харьковской области, около 330 тысяч из них — в Харькове

В Харькове введены аварийные отключения электричества в результате технологической аварии. Без электроэнергия остаются 550 тысяч абонентов в Харьковской области, из них около 330 тысяч — в Харькове. Об этом сегодня сообщила компания «Укрэнерго».

Отмечается, что в Харьковской области сегодня с 05:40 действуют графики почасовых отключений.

В то же время, с 07:00 в Харькове и области диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить аварийные отключения. Причина – технологическая авария в сетях облэнерго. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

«Всего на утро в регионе обесточено около 550 тысяч потребителей, частично остановлена работа электротранспорта», — говорится в сообщении.

Продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер четверга, 4 апреля, экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области не применяются.