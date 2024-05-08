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В Раде рассматривают две модели экономического бронирования от армии— Арахамия

08 мая 2024, 17:42

В Раде рассматривают две модели экономического бронирования от армии— Арахамия

Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас идут дискуссии. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте.

«Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, — это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию», — сказал Арахамия.

По словам Арахамии, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.

Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

«Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет — руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная — 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов», — уточнил глава фракции СН.

По мнению Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

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