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Военные РФ в Бахмуте утверждают, что смывают за собой в туалете шампанским

08 мая 2024, 20:00

Военные РФ в Бахмуте утверждают, что смывают за собой в туалете шампанским

Российский военный, находящийся на заводе шампанских вин в оккупированном Бахмуте, рассказал, что смывает за собой в туалете шампанским из резервуара.

Завод находится под землей. По словам военнослужащего, там нет воды.

«Здесь воды нет, и смывают вином, шампанским. Открываю кран. Из цистерны идет шампанское. Вот шампанским смываем говно. Запах не передашь на камеру. Это шампанское, можете поверить. Сейчас попробовал — шампанское. В общем, чего только в жизни не бывает», — рассказал он.

Российские силы используют завод шампанских вин в качестве военной базы с весны прошлого года. Сначала там обосновалась группировка «Вагнера». После убийства Евгения Пригожина завод, видимо, перешел в пользование подразделений Минобороны РФ.

 

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