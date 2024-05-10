«Шахтер» в апреле передал ВСУ и на гуманитарные цели 2,1 млн гривен

Футбольный клуб «Шахтер» в апреле направил 2,1 миллиона гривен на ВСУ и гуманитарные цели, сообщает Telegram-канал донецкой команды.



«Помощь от клуба направлена для украинских военных, мирных жителей и детей. ФК "Шахтер" и благотворительный фонд клуба Shakhtar Social за апрель 2024 предоставили 2 155 582 гривны на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии», — говорится в сообщении.



В частности, эти средства были направлены на помощь военным, семьям, пострадавшим от войны, для ликвидации последствий боевых действий, а также на развитие детского футбола.



Напомним, в марте на аналогичные цели клуб и фонд выделили 3,7 миллиона гривен. Всего в течение 4 месяцев года на помощь было направлено 11331480 гривен.