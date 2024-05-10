ФК «Шахтар» у квітні передав ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,1 млн гривень

Футбольний клуб «Шахтар» у квітні направив 2,1 мільйони гривень на ЗСУ та гуманітарні цілі, повідомляє Telegram-канал донецької команди.



«Допомога від клубу спрямована до українських військових, мирних жителів та дітей. ФК "Шахтар" та благодійний фонд клубу Shakhtar Social за квітень 2024 року надали 2 155 582 гривні на гуманітарні проєкти й підтримку української армії», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, ці кошти спрямовані на допомогу військовим, сім’ям, які постраждали від війни, для ліквідації наслідків бойових дій, а також на розвиток дитячого футболу.



Нагадаємо, у березні на аналогічні цілі клуб та фонд виділили 3,7 мільйона гривень. Загалом упродовж 4 місяців року на допомогу було спрямовано 11 331 480 гривень.