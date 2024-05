Дуэт украинских исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» со сцены в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2024» призвали к миру и свободе для Украины.



Украинский дуэт выступили под вторым номером.



«Единства для мира. Мир и свободу для Украины (Unity for the world. Peace and freedom for Ukraine)», — сказали после своего выступления Яна Шамаева (Jerry Heil) и Алена Савраненко (Alyona Alyona).