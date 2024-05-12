На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар

Атака по НПЗ. Кадр з відео

Беспилотники атаковали нефтепереробатывающий завод в российской Волгограде. В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар.



Как заявил губернатор Андрей Бочаров, в ночь на 12 мая силы ПВО над Волгоградской областью отразили атаку беспилотников. В результате падения дрона и детонации взрывного устройства на территории Волгоградского НПЗ возник пожар, который, по утверждению Бочарова, удалось оперативно потушить, жертв и пострадавших нет.



Минобороны РФ отчиталось о сбитом беспилотнике над Волгоградской областью. Еще три дрона, как заверили в ведомстве, перехватили в Брянской и два — в Липецкой области. Кроме того, в Минобороны РФ утверждают, что над Белгородской областью сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У».