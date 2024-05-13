Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки

13 мая 2024, 10:40

Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки

БПЛА атаковал машину МЧС России возле Горловки. Фото: МЧС РФ БПЛА атаковал машину МЧС России возле Горловки. Фото: МЧС РФ

В «ДНР» из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям страны-оккупанта. 

По информации МЧС РФ, они спешили на утренний пожар во временно оккупированной Горловке.

Результат удара БПЛА по машине МЧС РФ. Фото МЧС России

«В пути их настиг беспилотный летательный аппарат. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле», — говорится в сообщении.

Напомним, в Белгороде завершены поисково-спасательные работы и разбор завалов после «прилета» по многоэтажке. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Горловка
Прочее
Оккупация ДНР Атака БПЛА
Организации
МЧС РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:50
По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
11:30
За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:40
Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки
08:20
Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState
23:07
Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ
20:35
Оккупированный Скадовск на Херсонщине попал под удар: что известно
19:08
В результате удара по ресторану в Донецке погибли офицеры ГРУ РФ — «Досье шпиона»
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
все новости
13:25
ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки
13:22
В Белгородской области упала бомба ФАБ-500
12:50
По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
11:35
После атаки БПЛА на нефтепроводе НПЗ «Первый завод» произошла утечка 5 тонн нефти
11:30
За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:40
Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки
09:22
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека
09:06
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших
08:20
Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState
08:15
Ночью россияне обстреляли Селидово ракетами С-300
23:07
Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ
21:47
Путин уволил Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совбеза РФ. Минобороны возглавил Белоусов
20:35
Оккупированный Скадовск на Херсонщине попал под удар: что известно
19:08
В результате удара по ресторану в Донецке погибли офицеры ГРУ РФ — «Досье шпиона»
17:36
Эвакуация на Харьковщине: в Волчанске остается около 500 человек
16:39
Еще 24 семьи выехали из Донецкой области на Волынь
16:00
Российская армия наступает на Харьковщину: идут бои за Волчанск
13:25
Минобороны РФ признало, что подъезд в Белгороде обрушился из-за действий ПВО
11:54
В Белгороде разрушен подъезд жилого дома: власти заявляют об обстреле
11:34
В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов
все новости
ВИДЕО
ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки
13 мая, 13:25
По БК россиян в Сорокино нанесли удар. Фото: Telegram По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
13 мая, 12:50
На НПЗ «Первый завод произошел разлив 5 тонн нефти. Фото: кадр из видео После атаки БПЛА на нефтепроводе НПЗ «Первый завод» произошла утечка 5 тонн нефти
13 мая, 11:35
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших
13 мая, 09:06
Атака по НПЗ. Кадр з відео На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
12 мая, 10:44
Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
11 мая, 21:53

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор