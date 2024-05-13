Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки

БПЛА атаковал машину МЧС России возле Горловки. Фото: МЧС РФ

В «ДНР» из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям страны-оккупанта.



По информации МЧС РФ, они спешили на утренний пожар во временно оккупированной Горловке.

Результат удара БПЛА по машине МЧС РФ. Фото МЧС России

«В пути их настиг беспилотный летательный аппарат. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле», — говорится в сообщении.



Напомним, в Белгороде завершены поисково-спасательные работы и разбор завалов после «прилета» по многоэтажке.