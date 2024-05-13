Безпілотник атакував машину МНС Росії біля Горлівки

У «ДНР» через атаку безпілотника постраждали четверо співробітників МНС Росії, – повідомило міністерство з надзвичайних ситуацій країни-окупанта.
За інформацією МНС РФ, рятувальники поспішали на ліквідацію ранкової пожежі у тимчасово окупованій Горлівці.
Результат удару БПЛА по машині МНС РФ. Фото МНС Росії
«Дорогою їх наздогнав безпілотний літальний апарат. Особовий склад самотужки евакуювався з місця обстрілу на другому пожежному автомобілі», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Бєлгороді завершені пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» у багатоповерхівку.