Безпілотник атакував машину МНС Росії біля Горлівки

БПЛА атакував машину МНС Росії біля Горлівки. Фото: МНС РФ

У «ДНР» через атаку безпілотника постраждали четверо співробітників МНС Росії, – повідомило міністерство з надзвичайних ситуацій країни-окупанта.



За інформацією МНС РФ, рятувальники поспішали на ліквідацію ранкової пожежі у тимчасово окупованій Горлівці.

Результат удару БПЛА по машині МНС РФ. Фото МНС Росії

«Дорогою їх наздогнав безпілотний літальний апарат. Особовий склад самотужки евакуювався з місця обстрілу на другому пожежному автомобілі», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Бєлгороді завершені пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» у багатоповерхівку.