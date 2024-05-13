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Из-за наступления россиян заменили командующего ОТГВ «Харьков»

13 мая 2024, 14:50

Из-за наступления россиян заменили командующего ОТГВ «Харьков»

Новый командующий ОТГВ «Харьков». Фото: Минобороны Украины/Facebook Новый командующий ОТГВ «Харьков». Фото: Минобороны Украины/Facebook

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТГВ «Харьков». Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков», — говорится в сообщении.

При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Оперативно-тактическая группировка войск (ОТГВ) «Харьков» — это объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Создано во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении.

В начале апреля 2024 года генерал Юрий Галушкин стал командующим ОТГВ «Харьков», сменив Андрея Грицкова, об этом сообщал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

ОТГВ «Харьков» отвечает за Слобожанское направление обороны.

Михаил Драпатый является бывшим командиром 2-го механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады, который в мае мая 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников.

В 2014 году он поступил в Национальный университет обороны Украины. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30 отдельной механизированной бригады. В 2026 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 — командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено очередное воинское звание - полковника. В августе этого же года он передал 58-й бригаде другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку «Херсон». Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

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