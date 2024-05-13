Через наступ росіян замінили командувача ОТУВ «Харків»

Новий командувач ОТУВ «Харків». Фото: Міноборони України/Facebook

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінили командувача ОТУВ «Харків». Замість Юрія Галушкіна тепер Михайло Драпатий. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків"», — йдеться у повідомленні.

Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) «Харків» — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Частини угруповання брали участь у Харківському контрнаступі.

На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ «Харків», змінивши Андрія Грицкова. Про це повідомляв заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

Угруповання військ «Харків» відповідає за Слобожанський напрямок оборони.

Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 року увійшов до Маріуполя, щоб посилити підрозділи, що відбивали штурм терористів, та звільнити заручників.

У 2014 році Драпатий вступив до Національного університету оборони України. Потім перевівся на заочну форму навчання та повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30-ї окремої механізованої бригади. 2026 року був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 року — командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому достроково присвоїли чергове військове звання - полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон». Відомий як один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.