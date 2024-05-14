Армия РФ авиабомбами ударила по Харькову: пострадали четыре человека

Последствия российского удара по Харькову 14 мая. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 14 мая по Харькову ударили двумя управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По словам Игоря Терехова, одним ударом разрушены три гаража, еще несколько — повреждены.



«Второй пришелся по открытому месту. Оба прилетели в густонаселенный район», — отметил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что удар по городу россияне нанесли авиабомбами УМПБ Д-30.

«Пострадали четыре человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет», — рассказал Синегубов.

Напомним, что 13 мая российские войска ракетами С-300 обстреляли город Селидово в Донецкой области.