Армія РФ авіабомбами вдарила по Харкову: постраждали чотири людини

Наслідки російського удару у Харкові 14 травня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 14 травня по Харкову вдарили двома керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



За його словами, одним ударом зруйновані три гаражі, ще кілька — пошкоджені.



«Другий [удар] припав на відкриту місцину. Обидві [бомби] прилетіли до густонаселеного району»,— зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару по місту росіяни завдали авіабомбами УМПБ Д-30.



«Постраждали чотири людини: чоловік 52 років і три жінки 66, 56 і 38 років», — розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що 13 травня російські війська ракетами С-300 обстріляли місто Селидове на Донеччині.