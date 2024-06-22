В результате обстрелов за сутки пять человек погибли и 7 пострадали на Донетчине

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 21 июня, атаковала Донецкую область. В результате обстрелов 5 жителей погибли, еще 7 — травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.



«За 21 июня россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Селидово, 2 в Торецке и 1 в Дружбе» — написал он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 7 человек в области получили ранения.



С начала полномасштабной войны от рук российских оккупантов погибли 2013 человек, еще 5065 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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