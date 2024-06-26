Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу

26 июня 2024, 00:50

В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу

Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Фото: «ДАН» Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Фото: «ДАН»

Вечером 25 июня Куйбышевский район оккупированного Донецка попал под обстрел.

«СЦКК ДНР» заявило, что в 20:28 по Куйбышевскому району было выпущено две ракеты из РСЗО.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о трех погибших: в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, 210 — женщина 1987 года рождения и мужчина 1957 года рождения; по ул. Соколиной на АЗС «РТК» — сотрудник автозаправочной станции мужчина 1996 года рождения.

Также, по словам Пушилина, ранения средней степени тяжести получили 6 человек: девушка 2006 г. р. и парень 2005 г. р. (по 18 лет), 17-летний подросток (2006 г. р.), женщина 1971 г. р., мужчины 1966 и 1983 г. р.

В обстреле Пушилин обвинил ВСУ. Украинска сторона происшествие не комментировала.

«Новости Донбасса» нанесли места двух «прилетов» на карту. Видно, что они находятся рядом с территорией завода «Топаз». При Украине это было оборонное предприятие, на котором создавали комплексы радиоэлектронной разведки.

В 2015 году, уже после оккупации Донецка, на территории завода OSINT-исследователи геолоцировали присутствие российского комплекса РЭБ «Ртуть-БМ».

В 2021 году в «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации», куда, в частности, вошел и «Топаз». Вряд ли там успели развернуть какое-то производство из-за начала широкомасштабной войны.

Однако на спутниковом снимке в Google Earth от 6 июня 2022 года на территории «Топаза» зафиксировано множество автомобилей (чего не наблюдалось в предыдущие годы). Также с тех пор «Топаз» неоднократно попадал под обстрел.

Не исключено, что российские войска до сих пор используют территорию предприятия в качестве своей базы.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:50
В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу
23:48
Главное за день: Армия РФ пытается прорваться к Торецку. Ордеры на арест Шойгу и Герасимова
22:50
Пушилин снял с должности так называемого «вице-премьера ДНР» Владислава Васильева
20:27
На оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки
19:38
В захваченном Мариупольском порту Росгвардия обустроила военную базу
16:59
Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми
10:45
Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
08:01
Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState
23:48
Главное за день: РФ обстреливает Донбасс. Двойной удар по Покровску
23:28
Занял руководящую должность в фейковой «ЛНР»: суд вынес приговор бывшему главному архитектору Луганска
14:58
Из-за ударов по Дружковке ранены два человека, в городе нет воды
13:44
Оккупированный Донецк остался частично без света
12:58
Сегодня в полдень в Дружковке прогремели два взрыва
12:22
ВСУ ударили по военной базе в аннексированном Крыму
10:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
07:46
Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области
23:31
Главное за день: Жертвы обстрелов в Харькове и Киевской области. Атака на Севастополь
15:59
В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали
14:50
Жители оккупированной Луганщины смогут помочь Силам обороны: в «Азове» рассказала детали
23:34
Главное за день: РФ скинула на Харьков четыре бомбы. Взрывы в Мариуполе
все новости
00:50
В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу
23:57
На фронте погиб хореограф из Донецка Антон Смецкий
23:48
Главное за день: Армия РФ пытается прорваться к Торецку. Ордеры на арест Шойгу и Герасимова
22:50
Пушилин снял с должности так называемого «вице-премьера ДНР» Владислава Васильева
22:22
Украина и РФ провели обмен пленными: домой вернулись почти 100 военных, среди них защитники «Азовстали»
20:27
На оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки
19:38
В захваченном Мариупольском порту Росгвардия обустроила военную базу
19:02
США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми
17:57
ВСУ ударом из HIMARS уничтожили российскую систему ПВО в Донецкой области
17:54
Почему жвачка Orbit является лучшим выбором для вас (реклама)
17:51
В Торецке волонтеры попали под обстрел: есть пострадавший
17:38
РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук
17:29
Украинская армия в Донецкой области больше не испытывает «снарядного голода» – Reuters
16:59
В Покровском районе строят фортификационные сооружения — глава ГВА
16:59
Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми
16:28
Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе
16:22
В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали
15:40
В Сухопутных войсках опровергли информацию о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам ВСУ
15:13
Погиб полковник ФСБ РФ: выполнял боевые задачи на российско-украинской границе
14:55
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
все новости
ВИДЕО
2277 дронов выпустила РФ по Украине. Фото: скрин с видео РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук
25 июня, 17:38
Глава Покровской ГВА рассказал о ситуации с водой. Фото: Новости Донбасса В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали
25 июня, 16:22
ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной. Фото: соцсети Официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС
25 июня, 12:48
Бойцы ГУР поразили склад боеприпасов на территории Воронежской области России Украинские разведчики ударили по полевому складу БК на территории России
25 июня, 11:58
Военные ударили по российским оккупантам. Фото: ГПСУ Пограничники ликвидировали и ранили 8 захватчиков на Северском направлении
25 июня, 10:56
Последствия двойного ракетного удара РФ по Покровску. Фото: Донецкая ОВА Двойной ракетный удар РФ по Покровску: возросло количество погибших и раненых
24 июня, 18:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор