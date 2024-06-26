В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу

Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Фото: «ДАН»

Вечером 25 июня Куйбышевский район оккупированного Донецка попал под обстрел.



«СЦКК ДНР» заявило, что в 20:28 по Куйбышевскому району было выпущено две ракеты из РСЗО.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о трех погибших: в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, 210 — женщина 1987 года рождения и мужчина 1957 года рождения; по ул. Соколиной на АЗС «РТК» — сотрудник автозаправочной станции мужчина 1996 года рождения.



Также, по словам Пушилина, ранения средней степени тяжести получили 6 человек: девушка 2006 г. р. и парень 2005 г. р. (по 18 лет), 17-летний подросток (2006 г. р.), женщина 1971 г. р., мужчины 1966 и 1983 г. р.

В обстреле Пушилин обвинил ВСУ. Украинска сторона происшествие не комментировала.



«Новости Донбасса» нанесли места двух «прилетов» на карту. Видно, что они находятся рядом с территорией завода «Топаз». При Украине это было оборонное предприятие, на котором создавали комплексы радиоэлектронной разведки.

В 2015 году, уже после оккупации Донецка, на территории завода OSINT-исследователи геолоцировали присутствие российского комплекса РЭБ «Ртуть-БМ».

В 2021 году в «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации», куда, в частности, вошел и «Топаз». Вряд ли там успели развернуть какое-то производство из-за начала широкомасштабной войны.



Однако на спутниковом снимке в Google Earth от 6 июня 2022 года на территории «Топаза» зафиксировано множество автомобилей (чего не наблюдалось в предыдущие годы). Также с тех пор «Топаз» неоднократно попадал под обстрел.



Не исключено, что российские войска до сих пор используют территорию предприятия в качестве своей базы.