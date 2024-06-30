Войска РФ ударили по терминалу «Новой почты» в центре Харькова корректируемой авиабомбой.
В результате атаки один человек погиб. Девять человек пострадали, среди них восьмимесячный мальчик. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Уничтожен терминал «Новой почты», сгорели автомобили. Работники в момент прилета разгружали посылки.
Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» в центрі Харкова— Новини Донбасу (@novostidnua) June 30, 2024
Унаслідок атаки коригованою авіабомбою одна людина загинула. Дев’ятеро людей постраждали, серед них восьмимісячний хлопчикhttps://t.co/5pyYZCmL1O pic.twitter.com/ljBon5ZSY2