Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» у центрі Харкова

Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» в центрі Харкова коригованою авіабомбою.
Внаслідок атаки одна людина загинула. Дев'ятеро людей постраждали, серед них восьмимісячний хлопчик. Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.
Знищений термінал «Нової пошти», згоріли автомобілі. Працівники на момент «прильоту» розвантажували посилки.
Війська РФ ударили по терміналу «Нової пошти» у центрі Харкова.— «Новини Донбасу» (@novostidnua) June 30, 2024
Внаслідок атаки коригованою авіабомбою один чоловік загинув. Дев'ятеро людей постраждали, серед них восьмимісячний хлопчик https://t.co/5pyYZCmL1O pic.twitter.com/ljBon5ZSY2