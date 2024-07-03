Чиновники разрабатывают план, как помочь украинцам в условиях электродефицита

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам в ближайшее время представить детали новых программ правительства, чтобы помочь украинцам оставаться с мобильной связью в условиях электродефицита.



«Провел сегодня совещания с чиновниками. Премьер-министр Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко, вице-премьер Федоров, министр финансов Марченко. Есть уже четкие детали новых решений для украинцев — новых программ, которые помогут людям в это время дефицита электричества, а также относительно стабилизации мобильной связи», — заявил президент в вечернем видеообращении.



По его словам, сейчас требуется максимум возможностей, чтобы обеспечить генерацию и создать новую децентрализованную генерацию.



Зеленский также заявил, что «под это будет финансовый ресурс».



«В ближайшее время чиновники представят всю конкретику», — сказал президент.