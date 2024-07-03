Чиновники розробляють план, як допомогти українцям в умовах електродефіциту

Президент України Володимир Зеленський доручив чиновникам найближчим часом надати подробиці нових програм уряду, щоб допомогти українцям залишатися з мобільним зв'язком в умовах електродефіциту.



«Провів сьогодні наради із чиновниками. Прем'єр-міністр Шмигаль, перший віцепрем'єр Свириденко, віцепрем'єр Федоров, міністр фінансів Марченко. Є вже чіткі деталі нових рішень для українців, нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіциту електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.



За його словами, зараз потрібно максимум можливостей, щоб забезпечити генерацію та створити нову децентралізовану генерацію.



Зеленський також заявив, що «під це буде фінансовий ресурс».



«Найближчим часом чиновники представлять всю конкретику», — сказав Президент України.