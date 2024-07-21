Байден объявил о выходе из президентской гонки в США

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из избирательной кампании 2024 года.



«Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Позже на этой неделе я поговорю с народом более подробно о своем решении», — говорится в заявлении Байдена, размещенном в его личном аккаунте в соцсети Х.



Он выразил благодарность всем, кто работал, чтобы добиться его переизбрания на пост главы государства и отдельно поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за партнерство в работе. «И позвольте мне выразить сердечную признательность американскому народу за веру и доверие, которое вы мне оказали», — подчеркнул президент США.



Байден отметил, что за годы его президентства «мы как нация добились большого прогресса» и заявил, что «этого не удалось бы сделать без вас, американского народа».



Обновлено. Байден предложил кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.



«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — говорится в сообщении Байдена в соцсети Х.



Ожидается, что новый кандидат в президенты будет определен на партийном съезде.

Выход Джо Байдена из президентской гонки произошел после нескольких недель беспокойства по поводу здоровья и умственных способностей 81-летнего президента, отмечает CNN. Скептически оценивалась и его способность эффективно вести кампанию против экс-президента Дональда Трампа и управлять страной еще четыре года.



Это первый случай отказа президента США от переизбрания за последние десятилетия. В 1968 году президент Линдон Джонсон решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок.



Напомним, ранее в ходе предвыборной кампании на Трампа было совершено покушение.