Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США

Чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із виборчої кампанії 2024 року.



«Для мене було найбільшою честю у житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни, щоб я пішов у відставку і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента на частину мого терміну, що залишилася. Пізніше цього тижня я поговорю з народом докладніше про своє рішення», —йдеться у заяві Байдена, розміщеній у його особистому обліковому записі в соцмережі Х.



Він висловив подяку всім, хто працював, щоб домогтися його переобрання на пост глави держави та окремо подякував віце-президенту Камалу Харріс за партнерство в роботі. «І дозвольте мені висловити сердечну вдячність американському народу за віру та довіру, яку ви мені виявили», — наголосив президент США.



Байден зазначив, що за роки його президентства «ми як нація досягли великого прогресу» і заявив, що «цього не вдалося б зробити без вас, американського народу».



Оновлено. Байден запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента від Демократичної партії.

«Сьогодні я хочу висловити свою повну підтримку і схвалення кандидатури Камали від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це», — ідеться в повідомленні Байдена в соцмережі Х.



Очікується, що нового кандидата в президенти буде визначено на партійному з'їзді.

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів стався після кількох тижнів занепокоєння щодо здоров'я та розумових здібностей 81-річного президента, зазначає CNN. Скептично оцінювали і його здатність ефективно вести кампанію проти експрезидента Дональда Трампа та керувати країною ще чотири роки.



Це перший випадок відмови президента США від переобрання за останні десятиліття. У 1968 році президент Ліндон Джонсон вирішив не висувати свою кандидатуру на другий термін.



Нагадаємо, раніше під час передвиборчої кампанії на Трампа було скоєно замах.