Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США

Чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із виборчої кампанії 2024 року.
«Для мене було найбільшою честю у житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни, щоб я пішов у відставку і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента на частину мого терміну, що залишилася. Пізніше цього тижня я поговорю з народом докладніше про своє рішення», —йдеться у заяві Байдена, розміщеній у його особистому обліковому записі в соцмережі Х.
Він висловив подяку всім, хто працював, щоб домогтися його переобрання на пост глави держави та окремо подякував віце-президенту Камалу Харріс за партнерство в роботі. «І дозвольте мені висловити сердечну вдячність американському народу за віру та довіру, яку ви мені виявили», — наголосив президент США.
Байден зазначив, що за роки його президентства «ми як нація досягли великого прогресу» і заявив, що «цього не вдалося б зробити без вас, американського народу».
Оновлено. Байден запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента від Демократичної партії.
«Сьогодні я хочу висловити свою повну підтримку і схвалення кандидатури Камали від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це», — ідеться в повідомленні Байдена в соцмережі Х.
Очікується, що нового кандидата в президенти буде визначено на партійному з'їзді.
Вихід Джо Байдена з президентських перегонів стався після кількох тижнів занепокоєння щодо здоров'я та розумових здібностей 81-річного президента, зазначає CNN. Скептично оцінювали і його здатність ефективно вести кампанію проти експрезидента Дональда Трампа та керувати країною ще чотири роки.
Це перший випадок відмови президента США від переобрання за останні десятиліття. У 1968 році президент Ліндон Джонсон вирішив не висувати свою кандидатуру на другий термін.
Нагадаємо, раніше під час передвиборчої кампанії на Трампа було скоєно замах.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях