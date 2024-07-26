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В субботу украинцам будут отключать свет только вечером

26 июля 2024, 18:00

В субботу украинцам будут отключать свет только вечером

В субботу, 27 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 17:00 до 23:00. Соответствующее распоряжение отдала национальная энергокомпания «Укрэнерго».

В указанный период будет действовать всего одна очередь отключений.

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В ближайшие недели ситуация в энергетике будет улучшаться, если Россия не нанесет новые удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом рассказал председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга.

По его словам, после нескольких сложных недель ситуация в энергетике улучшилась. Это связано со спадом жары и выходом из ремонта электрогенерирующих мощностей.

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