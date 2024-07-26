В суботу українцям відключатимуть світло лише ввечері

У суботу, 27 липня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00. Відповідне розпорядження надала національна енергокомпанія «Укренерго».



У зазначений період діятиме лише одна черга відключень.

Найближчими тижнями ситуація в енергетиці покращуватиметься, якщо Росія не завдасть нових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу.



За його словами, після кількох складних тижнів ситуація в енергетиці покращилася. Це пов'язано зі спадом спеки та виходом з ремонту електрогенерувальних потужностей.