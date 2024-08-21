Два человека погибли в Украинске и Северске в результате утренних обстрелов россиян

Из-за утреннего обстрела россиян сегодня в Украинске и Северске Донецкой области погибли люди. Фото: ОВА

В Украинске Селидовской громады Донецкой области россияне убили женщину, повредили две многоэтажки. Еще один человек стал жертвой артиллерии РФ в Северске. Об этом в среду, 21 августа, сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Кроме того, сегодня стало известно еще об одной жертве вчерашнего обстрела — в Торецке погиб 36-летний мужчина», — написал в своём телеграм-канале начальник ОВА.

Напомним, днем 20 августа российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, еще один – ранен.