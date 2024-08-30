США присоединились к расследованию причин катастрофы F-16 в Украине

Военные специалисты Украины и США уже ведут совместную работу по выяснению причин авиакатастрофы самолета F-16, который пилотировал летчик Алексей Месь 26 августа. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.



«Мы выясняем причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже принимают участие в расследовании причин», — заявил он.



Олещук подчеркнул, что в день самого масштабного обстрела Украина потеряла подготовленного пилота, потеряла F-16, «но мы не потеряли человечность и веру в победу». Командующий ВС ВСУ заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.



«Должны тщательно разобраться, что произошло, каковы обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано», — пообещал он.



Олещук заявил, что информация о таких инцидентах «не может выдаваться мгновенно в публичное пространство, и не может детализироваться для медиа». «Война в стране», — подчеркнул он.



Так командующий Воздушных сил отреагировал на публикации в соцсетях народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой.



Вчера Безуглая написала, что, по ее информации, самолет F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.



Сегодня нардеп написала, что «не видит ни одного официального опровержения по F-16» от командования Воздушных сил.