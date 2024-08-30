США приєдналися до розслідування причин катастрофи F-16 в Україні

Військові фахівці України та США вже ведуть спільну роботу щодо з'ясування причин авіакатастрофи літака F-16, який пілотував льотчик Олексій Месь 26 серпня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.



«Ми з’ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Все вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери із США, які вже беруть участь у розслідуванні причин», — заявив він.



Олещук підкреслив, що в день наймасштабнішого обстрілу Україна втратила підготовленого пілота, втратила F-16, «але ми не втратили людяність та віру у перемогу». Командувач ПС ЗСУ запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, триває розслідування.



«Маємо ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено», — пообіцяв він.



Олещук заявив, що інформація про такі інциденти «не може видаватися миттєво в публічний простір, і не може деталізуватися для медіа». «Війна в країні», — підкреслив він.



Так командувач Повітряних сил відреагував на публікації у соцмережах народного депутата, членкині комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.



Вчора Безугла написала, що, за її інформацією, літак F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами.



Сьогодні нардеп написала, що «не бачить жодного офіційного спростування щодо F-16» від командування Повітряних сил.