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В Донецкой области армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — DeepState

13 сентября 2024, 07:30

В Донецкой области армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — DeepState

Карта продвижения российских войск в Донецкой области от DeepState Карта продвижения российских войск в Донецкой области от DeepState

Российские захватчики продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает украинский проект DeepState.

«Агрессор продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки», — говорится в сообщении.

DeepState также опубликовал обновленную карту боевых действий.

В четверг вечером Генштаб ВСУ сообщал, что на Покровском направлении противник совершил 20 штурмов в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. ВСУ отразили 14 атак.

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