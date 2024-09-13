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Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState

13 вересня 2024, 07:30

Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState

Карта просування російських військ у Донецькій області від DeepState Карта просування російських військ у Донецькій області від DeepState

Російські загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів на сході України. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомляє український проєкт DeepState.

Так, у Донецькій області війська РФ просунулися:

  • у Гродівці на Покровському напрямку;
  • у Красногорівці на Курахівському напрямку;
  • біля Пречистівки на Вугледарському напрямку.

Також російські сили просунулися в селі Макіївка Луганської області та біля Піщаного в Харківській області.

DeepState також опублікував оновлену карту бойових дій.

У четвер увечері Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селидове та Михайлівка. ЗСУ відбили 14 атак.

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