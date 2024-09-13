Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState

Російські загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів на сході України. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомляє український проєкт DeepState.
Так, у Донецькій області війська РФ просунулися:
Також російські сили просунулися в селі Макіївка Луганської області та біля Піщаного в Харківській області.
DeepState також опублікував оновлену карту бойових дій.
У четвер увечері Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селидове та Михайлівка. ЗСУ відбили 14 атак.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях