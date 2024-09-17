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Российские военные заявили о захвате Украинска в Донецкой области

17 сентября 2024, 21:25

Российские военные заявили о захвате Украинска в Донецкой области

Российские Z-паблики заявили о захвате города Украинск в Донецкой области.  В соцсетях опубликовано видео последствий «освобождения» — город превращен в разруху, как и другие населенные пункты, которые оккупировала российская армия. 

Также в сети опубликованы фото и видео, на которых оккупанты устанавливают флаг Красной армии на копре шахты «Украина». Согласно карте OSINT-проекта DeepState, территория угольного предприятия находилась в «серой зоне».

Генштаб продвижение войск РФ в Украинске не комментировал. 

Украинские военные паблики сообщают, что в последние дни за территорию шахты и террикона шли бои. 

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