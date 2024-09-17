Российские военные заявили о захвате Украинска в Донецкой области

Российские Z-паблики заявили о захвате города Украинск в Донецкой области. В соцсетях опубликовано видео последствий «освобождения» — город превращен в разруху, как и другие населенные пункты, которые оккупировала российская армия.

Также в сети опубликованы фото и видео, на которых оккупанты устанавливают флаг Красной армии на копре шахты «Украина». Согласно карте OSINT-проекта DeepState, территория угольного предприятия находилась в «серой зоне».

Генштаб продвижение войск РФ в Украинске не комментировал.

Украинские военные паблики сообщают, что в последние дни за территорию шахты и террикона шли бои.