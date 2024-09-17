Російські військові заявили про захоплення Українська в Донецькій області

Російські Z-пабліки заявили про захоплення міста українців у Донецькій області. У соцмережах опубліковано відео наслідків «звільнення» — місто перетворене на розруху, як і інші населені пункти, які окупувала російська армія.

Також у мережі опубліковано фото та відео, на яких окупанти встановлюють прапор Червоної армії на копрі шахти «Україна». Згідно з картою OSINT-проєкту DeepState, територія вугільного підприємства знаходилася в «сірій зоні».

Генштаб просування військ РФ в Українську не коментував.

Українські військові пабліки повідомляють, що останніми днями за територію шахти та терикону точилися бої.