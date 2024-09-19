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Чего ждать от ближайших футбольных матчей в Казахстане: мнения экспертов (реклама)

19 сентября 2024, 16:10

Чего ждать от ближайших футбольных матчей в Казахстане: мнения экспертов (реклама)

После 19-ти туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2024 года турнирная таблица сложилась не совсем привычным образом. Верхнюю строчку в ней занял «Кайрат», набравший 32 очка, следом с минимальным отрывом в 1 поинт идут «Актобе» и «Елимай». Между тем изначально предполагавшиеся лидеры гонки за главный трофей — «Табол» и «Астана» — застряли на экваторе, заняв шестое и восьмое места соответственно. 

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Разбор 19-го этапа КПЛ

19-й тур Казахстанской Премьер-лиги ознаменовался интересными событиями, которые вызвали немало обсуждений среди футбольных экспертов. Алмас Кулшинбаев, известный аналитик, поделился своими мыслями по поводу прошедших матчей.

Разбирая ничью между «Тоболом» и «Атырау», Кулшинбаев выделил стабильность атырауской команды:

  • «Результат предсказуемый. “Атырау” — команда, которая умеет находить подход к лидерам. А вот “Тобол” давно не радует постоянством».

Но настоящим сюрпризом для аналитика стал результат матча «Актобе» — «Елимай», где гости одержали уверенную победу со счетом 1:3.

  • «Этот результат меня действительно удивил. “Актобе” явно нацелен на лидерство, а важность матча была очевидна. Но клуб из города Семей честно заслужил победу, показав высокий уровень игры».

Нулевая ничья между «Жетысу» и «Тураном» не оставила впечатлений у Кулшинбаева, который охарактеризовал встречу как унылую и оборонительную, указав на отсутствие атакующих действий.

Комментируя минимальное поражение «Кайрата» от «Астаны», Кулшинбаев высказал мнение о снижении сыгранности и потенциала алматинского клуба:

  • «Игра “Кайрата” в последнее время оставляет желать лучшего. Кажется, что команда при Кекере выглядела более уверенно».

Также он добавил, что под руководством Кержакова не видно ощутимого прогресса. Нулевая мировая между «Шахтером» и «Женисом» была вполне ожидаемой, учитывая схожие возможности обеих команд.

В завершение Кулшинбаев выделил сенсационную победу «Елимая» над «Актобе» как главное событие тура:

  • «Для Карповича и его подопечных этот матч был принципиальным и крайне важным в турнирном плане. Думаю, боевой настрой “Елимая” сыграл решающую роль».

Казалось бы, 19-й тур КПЛ должен расставить все точки над известными буквами, но вместо этого загнал прогнозистов в тупик. Столь неожиданные результаты могут основательно перетасовать колоду в борьбе за чемпионство.

Прогноз на следующие этапы казахстанской Премьер-лиги

На данный момент «Кайрат» продолжает прогулку по вершинам казахстанского футбола, удерживая лидерство в чемпионате. Алматинцы, как и ожидалось, раздают всем тумаков и показывают, кто в доме хозяин. Слабо верится, что Актобе, Елимай или Ордабасы смогут в этом сезоне оспорить чемпионство «желто-черных».

С другой стороны, актюбинцы дышат в спину «Кайрату», и каждый их матч — это настоящая битва за победу любой ценой. Клуб из западного Казахстана известен своей несгибаемой волей и принципиальной неуступчивостью. Эксперты считают, что предстоящие матчи для «Актобе» будут решающими, особенно в играх против прямых конкурентов. И здесь домашний стадион может стать для них тем самым двенадцатым игроком, который поможет вырвать победу в ключевых поединках.

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