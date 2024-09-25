Фестиваль Atlas United

4 миллиона гривен, собранных в рамках Atlas United (до 2022 года известного, как Atlas Weekend), который прошел в июле этого года, отправят на покупку инновационных беспилотников Magura V5. Сбор поддержали не только артисты, выступавшие на сцене, но и спонсоры мероприятия – медиа-сервисы Muzvar, Megogo и A-Concert. Читайте последние новости Украины, чтобы узнать еще больше о прошедших выступлениях и звездах, посетивших один из крупнейших украинских фестивалей.

Организация и программа

Atlas United решили провести на территории одного из торговых центров Киева. Выбор пал на Blockbuster Mall, так как он располагает самым большим сертифицированным укрытием – площадь подземного паркинга равна 50 тыс. квадратных метров. Локация позволяла закрыть вопрос безопасности и быстрой эвакуации гостей, кроме того, до укрытия можно было оперативно добраться из любой точки ТРЦ.



Концерты проходили на шести разных сценах, три из которых располагались в самом Blockbuster Mall, еще две – в зоне наземного паркинга, и последняя – в укрытии.

Лайнап события

На фестивале выступали такие звезды, как Христина Соловій, ONUKA, «Друга Ріка» и Melovin, а также группа «Без обмежень», Yaktak, Dantes, «Latexfauna», «Бумбокс» и многие другие. Кроме того, как сообщили новости шоу-бизнеса, удалось пригласить нескольких иностранных артистов – японско-украинский коллектив heavenphetamine, известный своими инди-песнями, вдохновленными пост-панком 80-х годов, и группу Beissoul & Einius, основанную в Литве – они завоевали признание публики своими экспериментальными треками в жанре электро-поп.

Благотворительность

Помимо спонсоров и самих музыкантов, выступавших на фестивале, благотворительный сбор поддержали все его посетители – 15% от стоимости каждого проданного билета автоматически жертвовали в фонд. Для покупки билета достаточно было воспользоваться приложением monobank – его основатели отказались от всех комиссий и сервисных сборов, дабы помочь собрать как можно больше средств на поддержку ВСУ.



При совместном сотрудничестве с UNITED24 и monobank, организаторы выручили 100 миллионов гривен с помощью донатов от партнеров и гостей, и отправили их на потребности ВСУ, в частности, закупку роботизированных систем. Также, совместно с фондом Good Donations, удалось собрать пожертвования для детской больницы Охматдет, которая пострадала во время ракетного обстрела 8 июля. Об этом заявил соучредитель мероприятия, Дмитрий Сидоренко.

Что было куплено на вырученные средства?

Часть собранных денег пожертвовали на покупку высокотехнологичных беспилотников Magura V5 для ГУР. Это уникальная разработка украинских инженеров, имеющая ряд полезных функций (помимо ударных) – данные установки патрулируют территорию, осуществляют разведку и контролируют подозрительную активность, ведут поисково-спасательные работы и охраняют морской флот.