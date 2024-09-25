4 миллиона гривен, собранных в рамках Atlas United (до 2022 года известного, как Atlas Weekend), который прошел в июле этого года, отправят на покупку инновационных беспилотников Magura V5. Сбор поддержали не только артисты, выступавшие на сцене, но и спонсоры мероприятия – медиа-сервисы Muzvar, Megogo и A-Concert. Читайте последние новости Украины, чтобы узнать еще больше о прошедших выступлениях и звездах, посетивших один из крупнейших украинских фестивалей.
Atlas United решили провести на территории одного из торговых центров Киева. Выбор пал на Blockbuster Mall, так как он располагает самым большим сертифицированным укрытием – площадь подземного паркинга равна 50 тыс. квадратных метров. Локация позволяла закрыть вопрос безопасности и быстрой эвакуации гостей, кроме того, до укрытия можно было оперативно добраться из любой точки ТРЦ.
Концерты проходили на шести разных сценах, три из которых располагались в самом Blockbuster Mall, еще две – в зоне наземного паркинга, и последняя – в укрытии.
На фестивале выступали такие звезды, как Христина Соловій, ONUKA, «Друга Ріка» и Melovin, а также группа «Без обмежень», Yaktak, Dantes, «Latexfauna», «Бумбокс» и многие другие. Кроме того, как сообщили новости шоу-бизнеса, удалось пригласить нескольких иностранных артистов – японско-украинский коллектив heavenphetamine, известный своими инди-песнями, вдохновленными пост-панком 80-х годов, и группу Beissoul & Einius, основанную в Литве – они завоевали признание публики своими экспериментальными треками в жанре электро-поп.
Помимо спонсоров и самих музыкантов, выступавших на фестивале, благотворительный сбор поддержали все его посетители – 15% от стоимости каждого проданного билета автоматически жертвовали в фонд. Для покупки билета достаточно было воспользоваться приложением monobank – его основатели отказались от всех комиссий и сервисных сборов, дабы помочь собрать как можно больше средств на поддержку ВСУ.
При совместном сотрудничестве с UNITED24 и monobank, организаторы выручили 100 миллионов гривен с помощью донатов от партнеров и гостей, и отправили их на потребности ВСУ, в частности, закупку роботизированных систем. Также, совместно с фондом Good Donations, удалось собрать пожертвования для детской больницы Охматдет, которая пострадала во время ракетного обстрела 8 июля. Об этом заявил соучредитель мероприятия, Дмитрий Сидоренко.
Часть собранных денег пожертвовали на покупку высокотехнологичных беспилотников Magura V5 для ГУР. Это уникальная разработка украинских инженеров, имеющая ряд полезных функций (помимо ударных) – данные установки патрулируют территорию, осуществляют разведку и контролируют подозрительную активность, ведут поисково-спасательные работы и охраняют морской флот.