Войска РФ оккупировали треть Торецкой громады: за всю остальную территорию идут интенсивные бои

Российские войска оккупировали 30% Торецкой громады на Донетчине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

По его словам, за всю остальную территорию ведутся интенсивные бои.

«Пытаются вражеские ДРГ проникать в жилую застройку, на объекты критической инфраструктуры. Проникая незначительными группами по 3-5 человек, которые постепенно накапливаются, пытаются количеством давить и захватывать территорию города непосредственно, в целом влияя на ситуацию и совершая более интенсивные обстрелы громады. Для этого используют FPV-дроны, наблюдательную авиацию и дроны, которые дают информативность для того, чтобы враг, как и мы, ориентировался по территории города», – рассказал Чинчик.

Напомним, что украинские воины зачищают улицы и окрестности Торецка от российских оккупантов.